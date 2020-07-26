شكرا لقرائتكم خبر عن 1211 وفاة بكورونا في البرازيل.. و 729 في المكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، إنها سجلت 1211 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، إضافة إلى 51147 حالة إصابة مؤكدة.

ووصل عدد ضحايا الفيروس في البرازيل حتى الآن إلى 86449 وفاة، وبلغت الإصابات المؤكدة مليونين و394 ألفاً و513 حالة.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، السبت، تسجيل 729 وفاة و6751 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وسجلت المكسيك حتى الآن 385036 حالة إصابة و43374 وفاة بالفيروس، فيما قالت الحكومة، إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من الإحصاء الرسمي.

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