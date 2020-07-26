68 ألف إصابة و1067 وفاة بـ«كورونا» في أمريكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الولايات المتحدة، السبت، أكثر من 68 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19».

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز، أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4.174.437 إصابة، بينها 68.212 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقابل 73.800 في اليوم السابق، كما تسبّب الوباء بوفاة 1067 شخصاً في الولايات المتّحدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مقابل 1150 في اليوم السابق، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك في هذا البلد إلى 146.391 وفاة، وفق الجامعة.

والولايات المتحدة، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة «كوفيد-19»، سواء على صعيد الوفيات، أو الإصابات، في المقابل، فإنّ 1.28 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة أُعلن شفاؤهم من مرض «كوفيد-19»، ومنذ نهاية يونيو/ حزيران الماضي، تواجه أقوى دولة في العالم تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس، ولا سيّما في الولايات الواقعة في غرب البلاد، وجنوبها، وهو اليوم الثاني عشر على التوالي الذي تسجّل فيه الولايات المتّحدة حصيلة إصابات جديدة يومية تزيد على 60 ألف إصابة.

وبعدما انخفضت حصيلة الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى ما دون 500 وفاة يومياً في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، عادت الحصيلة في الأيام الأربعة الأخيرة لتتخطى الألف وفاة يومياً. من جهة أخرى، توقّعت نماذج وبائية محدّثة أن تزداد الحصيلة اليومية للوفيات المرتبطة «بكوفيد-19» في الولايات المتحدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 151 ألفاً، بحلول 1 أغسطس/ آب و157 ألفاً بحلول 8 أغسطس/ آب المقبل.