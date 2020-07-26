46 إصابة جديدة بكورونا في الصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الأحد، إنها سجلت 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي، السبت، ارتفاعاً من 34 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن الإصابات الجديدة تضم 22 حالة بمنطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين، و13 حالة في إقليم لياونينغ في شمال شرق البلاد، إضافة إلى 11 حالة مرتبطة بأشخاص قادمين من الخارج، وسجلت الصين أيضاً حالتي إصابة جديدتين بدون أعراض انخفاضاً من 74 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة، إن الصين رصدت حتى السبت، 83830 إصابة مؤكدة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.