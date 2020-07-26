47.8 مليون درهم أرباح «طيران أبوظبي» في النصف الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ إجمالي إيرادات شركة طيران أبوظبي895.7 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2020.. فيما وصلت قيمة الأرباح التشغيلية إلى 152 مليون درهم، وصافي الربح 47.8 مليون درهم، بحسب الأرقام التي أعلنت عنها الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتظهر القوائم المالية للشركة أن إجمالي موجودات الشركة وصل إلى نحو 5 مليارات درهم مع نهاية النصف الأول من عام 2020، بزيادة نسبتها 1% مقارنة مع إجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2019.

وعلى مستوى حقوق المساهمين فقد بلغت قيمتها 3.37 مليار درهم تقريباً خلال النصف الأول من عام 2020 ووصلت قيمة مطلوبات الشركة خلال الفترة ذاتها إلى 1.63 مليار درهم.

يشار إلى أن شركة طيران أبوظبي تعتبر من أكبر مشغلي الطائرات العمودية التجارية في الشرق الأوسط، وتتبع الشركة استراتيجية في تنويع أنشطتها في مجال الطيران، وخارجه، وتقوم بتوفير خدماتها للعديد من القطاعات، ومن ضمنها عملية نقل الركاب.

(وام)