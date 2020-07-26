السماعة اللاسلكية لـ«أبل» تضعها في مرمى الاتهامات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة Koss الأمريكية لتطوير السماعات عن مقاضاة Apple وBose وJLab وPlantronics وSkullcandy لادعائها انتهاكها براءات الاختراع الخاصة بتقنية سماعات الرأس اللاسلكية الخاصة بها، وزعمت الشركة أن AirPods وBose 700 وسماعات بلوتوث أخرى تقوم بنسخ الميزات من واحدة من سماعتها، معلنة عن رغبتها فى الحصول على تعويض، بعد أن بدأت هذه الشركات باستنساخ المزايا والتقنيات، التي طورتها Koss فى بداية عام 2000.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكي، أضافت الشركة أنها كانت ستصبح قوة رئيسية في سماعات الرأس اللاسلكية لولا «الاضطرابات» في السوق وعالم التصنيع التي حالت دون إطلاق سماعتها في وقت أقرب، أو الوصول إلى جمهور أوسع.

كما تم إخطار الشركات التي يُفترض أنها منتهِكة بهذه الاتهامات قبل رفع الدعاوى القضائية، على الرغم من اختلاف مواعيد تلك الإشعارات، إذ قالت Koss إنها نبهت «أبل» في وقت مبكر من عام 2017، لكنها لم تحذر Bose حتى أيام قبل الدعوى القضائية بالتحديد يوم 9 يوليو/ تموز.

ولم تطلب koss من المحكمة منع مبيعات سماعات الرأس المشاركة في النزاع، وبدلاً من ذلك، ركزت على المال، مطالبة من منافسيها بدفع أكثر من قيمة الأضرار التي ستحددها إما المحكمة، وإما هيئة المحلفين، ثلاث مرات.

وتمثل هذه القضية تحدياً لشركة Koss، التي تجادل بأنها تمتلك المفاهيم الحديثة لأجهزة الصوت اللاسلكية، وهذا يعنى إثبات أن خمسة أسماء رئيسية في صناعة سماعات الرأس كانت تعتمد على صيغة سماعتها Striva بدلاً من تطوير المنتجات الخاصة بها بشكل مستقل.