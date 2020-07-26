224.3 مليون درهم أرباح «تبريد» بنمو 13% بدعم استحواذها على نشاط لـ«إعمار»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حققت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، خلال النصف الأول من عام 2020، أرباحاً صافية قدرها 224.3 مليون درهم، ساهم فيها استحواذ «تبريد» على نشاط «إعمار» لتبريد منطقة وسط مدينة دبي بموجب اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع «إعمار العقارية»، لتوفير ما يصل إلى 235 ألف طن تبريد إلى أبرز المشاريع والوجهات في إمارة دبي، من خلال أكبر منظومة للطاقة المتكاملة ذات الكفاءة العالية في العالم.

وفي ظل الانتشار العالمي لوباء «كوفيد-19»، حافظت «تبريد» على سير عملياتها، وتقديم أفضل حلول تبريد المناطق من دون انقطاع لكل عملائها، مع الأخذ في الاعتبار ضمان سلامة وأمان موظفي الشركة والالتزام بالبرنامج الوطني للتعقيم خلال هذه الأوقات الصعبة.

وجاءت أبرز الإنجازات المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2020 على النحو التالي:

- ارتفاع صافي الأرباح المنسوبة إلى الشركة الأم بنسبة 13% إلى 224.30 مليون درهم (مقابل 199.36 مليون درهم في النصف الأول من عام 2019).

- ارتفاع إيرادات المجموعة 6% إلى 710.02 مليون درهم (مقابل 671.94 مليون درهم في النصف الأول من عام 2019).

- ارتفاع إيرادات المياه المبردة 7% إلى 681.17 مليون درهم (مقابل 634.43 مليون درهم في النصف الأول من عام 2019).

ارتفاع الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين 14% إلى 415.4 مليون درهم (مقابل 366 مليون درهم في النصف الأول من عام 2019).

- انخفاض حصة الشركات التابعة والمشاريع المشتركة 42% إلى 23.37 مليون درهم (مقابل 40.22 مليون درهم في النصف الأول من عام 2019).

أما أبرز الإنجازات التشغيلية خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2020:

- ارتفاع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمجموعة عبر دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.342 مليون طن تبريد، وإضافة 160 ألف طن تبريد من خلال الارتباط بعملاء جدد في النصف الأول من السنة على النحو التالي:

150 ألف طن تبريد في دولة الإمارات

10 آلاف طن تبريد من خارج دولة الإمارات.

وتمثلت أبرز الإنجازات البيئية خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2020 في:

عملت كفاءة العمليات التشغيلية لشركة تبريد على الحد من انبعاث 500,669 طن متري من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي على مدار الأشهر الستة الماضية، أي ما يعادل إزالة الانبعاثات الصادرة عن 108,841 مركبة.

الإسهام في توفير 838 مليون كيلو واط/ساعة من الطاقة عبر دول الخليج، أي ما يعادل مدّ 47,692 منزلاً بالكهرباء في دولة الإمارات سنوياً.

وقال خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة «تبريد»: يعكس نمو شركة تبريد المستمر التزامنا بتلبية الطلب المتزايد في المنطقة على حلول التبريد ذات الكفاءة في استهلاك الطاقة والصديقة للبيئة. لقد حققنا تقدماً ثابتاً نحو تنفيذ أهداف الاستدامة لدينا هذا العام، وفيما نتطلع إلى المستقبل، سوف نستمر في توظيف معرفتنا وقدراتنا التشغيلية نحو النمو المستمر، مع الإسهام المستمر في التنمية المستدامة في المنطقة. والأهم من ذلك، واصلت «تبريد» تعزيز محفظتها من المشاريع البارزة عبر الاستحواذ على نشاط التبريد في منطقة وسط مدينة دبي خلال الربع الثاني من عام 2020 من خلال شراكة تاريخية مع «إعمار».

من جانبه قال بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: حققت «تبريد» موقعاً رائداً في قطاع تبريد المناطق مع رؤية واضحة لتقديم نتائج متسقة ومستدامة للمستثمرين والمساهمين. وسوف يستمر تركيزنا على تقديم حلول وخدمات عالية الجودة ومتطورة لتلبية احتياجات التبريد المتزايدة في المنطقة، وتحقيق أهداف الاستدامة، ونحن في وضع جيد يؤهلنا لاغتنام فرص النمو رغم الوباء العالمي الذي لم يسبق له مثيل. ونحن مستمرون في تعزيز التميز التشغيلي والمستويات الرائدة في القطاع من حيث تدابير الصحة والسلامة وبرامج التعقيم لحماية موظفينا وجميع أصحاب المصلحة الآخرين خلال مرحلة الوباء.