ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، أكدت من خلالها أن الحكيم يعد أحد أهم رواد كتاب الرواية والمسرح في العصر الحديث.
وأفادت الخارجية بأن الحكيم خلَّف إنتاجا غزيرا يقرب من 60 كتابا، وكان من مؤيدي السلام بين مصر وإسرائيل، مشيرة إلى أنه تم ترجمة عدد من أعماله إلى اللغة العبرية، على رأسها "يوميات نائب في الأرياف"، و"عودة الروح".
كانت هذه تفاصيل خبر "أهم رواد الرواية والمسرح في العصر الحديث"... إسرائيل تحتفي بالذكرى الـ33 لرحيل توفيق الحكيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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