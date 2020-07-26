الدفاع التركية: مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 بانفجار عبوة ناسفة برأس العين السورية

وبحسب وكالة "الأناضول"، ذكر بيان لوزارة الدفاع التركية "مقتل 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين في انفجار عبوة ناسفة في سوق بمدينة رأس العين بسوريا".

وأضاف البيان أن "وزارة الدفاع التركية تحمل وحدات حماية الشعب (الكردية) مسؤولين التفجير في مدينة رأس العين".

© REUTERS / Umit Bektas

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم، "استشهد 8 مدنيين بينهم نساء وأطفال وأصيب آخرون بانفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بريف الحسكة الشمالي الغربي".

وذكرت "سانا" أن "السيارة المفخخة كانت مركونة في سوق لبيع الخضار مما تسبب في وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي".

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وعادة ما تتهم أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية السورية بتنفيذ هجمات توقع قتلى مدنيين في مناطق شمالي سوريا.

وتوقفت عملية "نبع السلام" التركية ضد الفصائل الكردية في سوريا عقب لقاء مطول جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، في بمنتجع سوتشي الروسي، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حيث اتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا، أبرزها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية داخل الأراضي السورية، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج.

كما تضمن قيام القوات الروسية التركية بتسيير دوريات مشتركة شمالي سوريا في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى العمل من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا.