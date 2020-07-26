وصول الدفعة الأولى من الحجاج إلى مكة

تؤكد السعودية أن المحددات الصحية هي الأساس في عملية اختيار الحجاج المقيمين داخل السعودية، ولا استثناءات لأحد في موسم الحج الاستثنائي لهذا العام.
"الخليج 365" من الرياض: استقبلت وزارة الحج والعمرة السعودية، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، أمس، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام القادمين من منطقة القصيم.
وقال وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد بنتن إن عملية اختيار الحجاج جرت بشفافية تامة مع مراعاة دقيقة للمحددات الصحية وأهمها حصول الحاج على شهادة "بي سي آر" صحية معتمدة تثبت خلوه من فيروس كورونا.
وكشف الوزير السعودي أن المسؤولين الحكوميين وكذلك المشاركين في خدمة الحجاج لن يؤدون فريضة الحج هذا العام، مشيرا إلى ان الأهم في هذا الموسم هو ضمان سلامة الحجاج، موضحا ان تنظيم الحج يسير وفق خطة استراتيجية تنفيذية وبروتوكولات صحية مشددة.
ولفت إلى ان الحكومة السعودية قررت تقنين عدد الحجاج إلى 10 آلاف من كافة الجنسيات الإسلامية في الداخل السعودي، مؤكدا ان القرار حظي بتأييد عربي وإسلامي ودولي واسع.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية جهزت فندقاً متكاملاً لاستقبال الحجاج وتسكينهم في مكة المكرمة قبل ذهابهم إلى منى؛ حيث خصصت غرفة لكل حاج بتجهيزاتها الكاملة، وضعت فيها علب ماء زمزم المعقمة، ووجبات خفيفة وصحن فاكهة وحلويات، إضافة إلى قوائم الطعام التي توفر الوجبات الرئيسية للحجاج.
وأبلغت السعودية منذ بدء جائحة فيروس كورونا في مارس الماضي جميع الدول المعنية بالتريث في ترتيب أعمالها المرتبطة بموسم الحج ودرست الآلية المناسبة لتأدية الفريضة لضمان سلامة الحجاج والعاملين في خدمة الحجاج من الإصابة بالفيروس.
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