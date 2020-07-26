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اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي وولي العهد السعودي بحث انتعاش الاقتصادات العالمية وتطورات كورونا، وشدد على قوة الشراكة بين البلدين.

واشنطن: أعلن البيت الأبيض في بيان أصدره ليل الخميس أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكشف البيان أن ترمب ناقش في الاتصال انتعاش الاقتصادات العالمية، والتطورات الإيجابية الأخيرة في مكافحة فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي وولي العهد أكدا على قوة الشراكة بين الولايات المتحدة والسعودية في المجال الدفاعي.

وأشار المتحدث إلى أن الاتصال شمل أيضاً مباحثات بشأن قضايا ثنائية وإقليمية.