شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وبرق ورعد على الحجاج بمكة والمدينة وسط ابتهالات لرفع الوباء.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المملكة العربية السعودية هطول أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين على أماكن متفرقة في العاصمة الرياض ومدن أخرى، وامتدت هذه الأمطار لتصل إلى ضيوف الرحمن من الحجاج العام الحالي في مكة والمدينة، حيث تعرضت المدينتين المقدستين إلى سقوط أمطار غزيرة في حدث نادر لهطول أمطار صيفية على المنطقة الوسطى في هذه الأوقات؛ إذ تتكون فوق الخليج العربي وبحر العرب، وتدفعها الرياح للمنطقة من الشرق للغرب.

وانتشرت الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لهطول الأمطار بغزارة على مناطق متفرقة في مكه والمدينة، وسط ابتهالات من المواطنين لرفع الوباء وعودة الحياة لطبيعتها في هذه الأيام من المباركة من العام والتي تتزامن مع موسم الحج، وأظهرت الفيديوهات قوة المطر امطار والزوابع الرعدية في مكة والطائف، وعلى طرقات السيارات في اتجاه المدينة المنورة.



امطار فى الكعبة



الامطار داخل صحن الكعبة

كما نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والبيئة السعودية على حسابها بموقع "تويتر"، تحذيرات للمواطنين من الأماكن التي تشهد غزارة أمطار لعدم تعرضهم لضرر، ونبهت من قوة الأمطار في على مرتفعات "نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة"، وتستمر في الامتداد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

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كما شهدت المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية أمس سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة، حيث ارتوت على إثرها الأرض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، وظهر من خلال البث المباشر لقناة السنة النبوية سقوط أمطار المدينة المنورة من المسجد النبوى الشريف في الساحات الخارجية.



الامطار داخل الحرم المكى



امطار على المسجد النبوى

وكانت قد هطلت أمطار صيفية على أجزاء متفرقة شمال منطقة الرياض؛ وجرت معها بعض الأودية الصغيرة والشعاب، وارتوت إثرها الأرض، وفق ما نشرت صحيفة سبق.



امطار ورعد فى مكة والطائف

وبدأت الأمطار في الهطول الخميس الماضي على أجزاء متفرقة من مدينة الرياض، شملت مركز ملهم وشعاب محارق جنوب تمير والصفرات، وفي مساء الجمعة هطلت الأمطار على أجزاء من محافظة الغاط؛ وجرى معها عدد من الشعاب والأودية الصغيرة. بينما هطلت السبت أمطار متوسطة على محافظة شقراء ومركز أشيقر.