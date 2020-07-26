شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا فى سلطنة عمان تتخطى حاجز الـ 67 ألفا بعد تسجيل 1147 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة فى عمان فى بيان عبر حسابها على تويتر الأحد، عن تسجيل (1147) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالى عدد الإصابات 67.005 حالة، مقابل شفاء 1238 حالة ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء حتى اليوم 55.299 حالة، ووفاة 13 حالة ليبلغ العدد التراكمي 384 حالة منذ بدء تفشى الوباء في السلطنة.

فى غضون ذلك، وضعت الهيئة العامة للطيران المدني بسلطنة عمان، عدة شروط لاستئناف الحركة الجوية بعد إغلاق مطاراتها لأكثر من 3 شهور بسبب فيروس كورونا، وذلك بناء على قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا .

Advertisements

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني بالسلطنة علي وجود التأمين الصحى للعمانيين فى الدولة الراغبين السفر إليها، كما يتحمل المسافر الإلتزام بإجراءات الدولة الراغب السفر إليها، ويسمح بمغادرة المواطنين والمقيمين من السلطنة دون الحاجة إلى تصريح للسفر .

كما يطبق علي المواطنين القادمين إلي السلطنة الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، ويطبق علي الأجانب القادمين إلي السلطنة الحجر الصحي المؤسسي لمدة 14 يوم مع إبراز تأكيد الحجز المسبق للسكن وتحمل مصاريف الإقامة، كما يستثني طاقم الطائرة من الحجر الصحي وتطبق عليهم التدابير الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة المخصصة لطاقم الطائرة، بالإضافة إلي إلزام جميع القادمين إلي السلطنة بتنزيل وبدء إجراءات التسجيل في تطبيق ترصده في هواتفهم قبل الوصول .