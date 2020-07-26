شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة العمليات المشتركة بالعراق تعلن تدمير نفق و3 أوكار وعبوة ناسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية في العراق ضمن محور قاطع مسؤوليتها فى عمليات أبطال العراق بمرحلتها الرابعة، تمكنها من تدمير نفق وثلاثة أوكار وعبوة ناسفة، فيما فتحت أربعة شوارع نيسميه بعمق البساتين وهى (المخيسه والبو كرمه والكبه )، كما فتشت قرى ابو كرمه - المخيسه- الكبه.

كانت قيادة العمليات المشتركة العراقية قد أعلنت، اليوم الأحد، انطلاق المرحلة الرابعة من عملية أبطال العراق العسكرية في محافظة ديالى شرقي بغداد؛ لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وذكرت القيادة - وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن العملية انطلقت في 3 مراحل، وتأتي هذه المرحلة استكمالا لعمليات مماثلة سابقة وتهدف المرحلة لملاحقة الخلايا الإرهابية وخلق أجواء آمنة لعودة العوائل النازحة في مناطق (المخيسة، توكل، حوض ديالى، جنوب خانقين، زور أم الحنطة، العبارة).

وتشارك في العملية قوات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، بالإضافة إلى فصائل الحشد الشعبي.