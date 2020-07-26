شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف الأردنية تعلن إقامة صلاة عيد الأضحى بجميع المساجد والساحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، اليوم الأحد، إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع مساجد المملكة التي تقام فيها صلاة الجمعة، وفي المصليات التي ستقيمها الوزارة بالساحات العامة.

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وقالت وزارة الأوقاف الأردنية في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن صلاة عيد الاضحى ستكون في تمام الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة المقبل.

ودعت الوزارة جميع المصلين إلى الالتزام بإرشادات الصحة والسلامة العامة من حيث التباعد وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة بارتداء الكمامة واحضار سجادة الصلاة والابتعاد عن التقبيل والمصافحة حرصا على السلامة العامة في ظل انتشار وباء کورونا.