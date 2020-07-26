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جماعات إرهابية تشن هجوما على قرية بريف حماة الشمالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مجموعات مسلحة مجهولة، يرجح أنها تنتمى لتنظيم "داعش" الإرهابي، هجوما على قرية الخفية بناحية السعن في ريف سلمية الشمال شرقي.

وأفادت وسائل إعلام سورية، نقلا عن مصادرها، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، أن المسلحين قتلوا شخصا وأحرقوا قرية الخفية الواقعة بريف حماة الشمالي، وسرقوا سيارات قاطنيها.

وتشن جماعات مسلحة بين الحين والأخر هجمات على قرى بريف حماة الشمالي وتقوم بعمليات نهب وسرقة وقتل.

 

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