شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق بلدة فلسطينية بعد تسجيل 11 إصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محافظ جنين شمال الضفة الغربية بفلسطين اللواء أكرم الرجوب إغلاق بلدة "يعبد" جنوب غرب جنين لمدة 48 ساعة، اعتبارا من صباح اليوم الأحد، وذلك بعد تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا في البلدة. وقال الرجوب لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الأجهزة الأمنية ستقوم بتنفيذ مقتضيات هذا القرار، ومساندة فرق الطب الوقائي؛ لتحديد الخريطة الوبائية للمخالطين، وإجراء الفحوص اللازمة.. مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام التام، ليتم تجاوز هذه المرحلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق بلدة فلسطينية بعد تسجيل 11 إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.