شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: التكاتف العربي ضرورة لمواجهة تحديات محاولات الهيمنة الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية لدولة الإمارات، أن الخطر الأكبر على المنطقة العربية وسيادتها هو الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها وعلاج هذا الخطر يكمن في التكاتف العربي، وغرد قرقاش عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "لعلّ الخطر الأكبر على منطقتنا وسيادتنا أن يكون عنوان المرحلة هو مصطلح الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها. ولكي لا يكون هذا قدر المنطقة فالتضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية، ولنكن بحجم التحدي".



انور قرقاش على تويتر

وفي وقت سابق، قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية لدولة الإمارات، عبر حسابه بموقع تويتر، إن: "تضخيم دور الإمارات الإقليمي والذي دأبت عليه المنصات الإعلامية القطرية والتركية والإخوانية سلاح ذو حدين لمن يقود هذه الحملة السوداء، ومقصد هذه الحملات شيطنة الإمارات ولكنه في جزء منه إقرار بمحورية الإمارات ومصداقيتها بعيدا عن مؤامرات الخيم والتسجيلات".

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وأضاف أنور قرقاش، قائلاً: "كما أن تضخيم دور الإمارات يبيّنها وكأنها الرقم الصعب والدولة التي ترفع لواء التصدي للتدخلات الإقليمية في الشأن العربي دعايةٌ مجانيةٌ لا نستحقها كلها، فنحن شريك لقوى خيّرة في المنطقة تسعى إلى الاستقرار والتنمية وترفض الخضوع العربي للقوى الإقليمية".

وشدد قرقاش قائلاً: "ولا شك أن جزءاً من هذه الحملة السوداء المستمرة والتي يتم إنفاق الملايين عليها يعود إلى العجز عن مجاراة الطموح الإماراتي والريادة العلمية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، فحين ندرك أن الجار يسرف بهدف شيطنتنا اعلموا أن لأمواله أثراً في تعزيز موقعنا ودورنا".

وكان قد أكد وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية أنور قرقاش، أن التاريخ سيحكم بقسوة على كل من فرط فى سيادته واستقوى بالقوى الأجنبية لأغراض حزبية، مشددا على أن العالم العربى لن يكون ساحة للتدخل الأجنبى بدون حساب، وسيأتى الوقت الذى يرحل فيه المرتزقة والحشود الممولة الذين ينفذون أجندات فى الوطن العربى.