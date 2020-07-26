شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الرابعة لعملية "أبطال العراق" لملاحقة خلايا داعش بديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، انطلاق المرحلة الرابعة من عملية أبطال العراق العسكرية في محافظة ديالى شرقي بغداد؛ لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي. وذكرت القيادة - وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن العملية انطلقت في 3 مراحل، وتأتي هذه المرحلة استكمالا لعمليات مماثلة سابقة وتهدف المرحلة لملاحقة الخلايا الإرهابية وخلق أجواء آمنة لعودة العوائل النازحة في مناطق (المخيسة، توكل، حوض ديالى، جنوب خانقين، زور أم الحنطة، العبارة).

وتشارك في العملية قوات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، بالإضافة إلى فصائل الحشد الشعبي.



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