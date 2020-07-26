الكويت: سقوط 1000 إقامة لوافدين يوميا بسبب عدم التجديد ووجودهم خارج البلاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر أمنية كويتية لصحيفة الراى، أن نحو 1000 إقامة لوافدين تسقط يومياً بسبب وجودهم خارج البلاد وعدم قيام كفلائهم أو أصحاب العمل بتجديدها لهم، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية أتاحت منذ بداية أزمة فيروس «كورونا» المستجد، التجديد إلكترونياً عبر الـ«أون لاين».
وأوضحت الصحيفة الكويتية، أن هناك الكثير من الشركات وأرباب العمل يقومون بتجديد إقامات عمالتهم الموجودة خارج الكويت بسبب إغلاق المطار وعدم قدرتهم على العودة إلى البلاد، بيد أن هناك قسماً آخر لم ينجز التجديد وبينهم كفلاء لم يجددوا لعائلاتهم وبالتالي يتحمّلون مسئولية سقوط الإقامات، ولا علاقة لوزارة الداخلية بهذا الشأن.
وشددت المصادر على أن الوافدين الذين تسقط إقاماتهم وهم خارج البلاد لا يستطيعون العودة مرة أخرى إلا عبر سمة دخول جديدة، موضحة أن وضع هؤلاء مختلف عن الآخرين الذين قضوا خارج البلاد أكثر من ستة أشهر، وإقاماتهم سارية، لأنه تم تمديد المهلة لهم حتى نهاية العام الحالي.
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