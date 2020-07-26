القرية العالمية تفتح أبوابها لاستقبال العالم 25 أكتوبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت القرية العالمية، أن موسمها الخامس والعشرين سينطلق في 25 أكتوبر المقبل، حيث تعود لاستقبال ضيوفها وزوارها لتمنحهم فرصة عيش أجمل اللحظات والاستمتاع بتجارب ترفيهية فريدة من نوعها برفقة العائلة والأصدقاء. وستقدم القرية العالمية على مدار 25 أسبوعاً، في إطار احتفالها بيوبيلها الفضي، باقة متنوعة من البرامج والعروض الثقافية والترفيهية التي تتناسب مع أذواق جميع ضيوفها من مختلف الأعمار والثقافات.

وتستمر فعاليات الموسم الخامس والعشرين على مدى 25 أسبوعاً، ما يعني أنه سيمتد ليشمل أول أسبوع من شهر رمضان المبارك وذلك للمرة الأولى منذ فترة بعيدة، الأمر الذي يوفر فرصة رائعة للضيوف للاستماع بتسوق المنتجات الرمضانية والعديد من المأكولات العالمية خلال أوقات الإفطار والسحور في أجواء مذهلة وفي الهواء الطلق.

وستفتح القرية العالمية ولأول مرة في تاريخها أبوابها في وقت أبكر أيام السبت هذا الموسم وذلك لمنح فرصة أكبر للعائلات وصغار السن تحديداً للاستمتاع بالبرامج الترفيهية التي تقدمها. وستستقبل الوجهة ضيوفها في الساعة الثانية ظهراً وحتى الحادية عشرة ليلاً في أيام السبت فقط من الموسم فيما يبقى موعد الافتتاح في باقي أيام الأسبوع على حاله ليكون في الساعة الرابعة عصراً.

وتماشياً مع متطلبات الوضع الحالي، تم إجراء بعض التغييرات والتحسينات في آلية إدارة عمليات القرية العالمية بما يضمن صحة وسلامة العاملين والضيوف وتوفير لحظات لا تُنسى للجميع. وستعمل القرية العالمية أيضاً في موسمها الخامس والعشرين على تطبيق حلول متقدمة لتوفير خدمات الدفع الذكية، لا سيما فيما يتعلق بدفع التذاكر وغيرها من الخدمات في أرجاء الوجهة.

وقال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: تفخر القرية العالمية بالإرث الثقافي والحضاري والترفيهي المميز الذي أرسته على مدار السنوات الماضية، حيث باتت أيقونة حضارية ورمزاً لالتقاء ثقافات وشعوب العالم. وتمكنت في مواسمها الأربع والعشرين الماضية من ترسيخ مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية رئيسة للترفيه العائلي، مساهمة في دعم رؤية دبي السياحية من خلال استقطابها ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم سنوياً. ويبعث إعلان موعد انطلاق الموسم الخامس والعشرين برسالة غاية في الأهمية في ظل ما يشهده العالم من ظروف وتحديات تتماشى مع رسالة دولة الإمارات في حرصها على تخطي هذه الأزمة واستمرارية النشاطات المعتادة. وتفخر القرية العالمية بدورها الحيوي في دعم عودة الأعمال والأنشطة الترفيهية والتجارية إلى طبيعتها في جميع أنحاء الدولة.

وتَعِد القرية العالمية ضيوفها بموسم حافل بالمفاجآت ومتميز عن باقي المواسم ضمن بيئة عائلية مليئة بالمتعة والإثارة، حيث سيكون الضيوف على موعد مع تجارب تسوق استثنائية، وفرصة استكشاف حضارات وثقافات شعوب العالم. بالإضافة إلى الاستمتاع بالجولات والألعاب الترفيهية الفريدة مع بعض الإضافات الجديدة لعشاق المغامرات، والتجارب التعليمية والترفيهية.