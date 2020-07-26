«ياس» تطلق الحجز المسبق.. وتستخدم منصات التواصل و«واتساب» مع الزوار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية في أبوظبي، عن إطلاق برنامج «ياس للصحة والسلامة»، بالتزامن مع الإعلان عن إعادة افتتاح المدن الترفيهية والمرافق السياحية في الجزيرة بطاقة استيعابية لا تتجاوز 30%، وذلك كجزء من التزامها تجاه سلامة وصحة زوارها وموظفيها.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تستعد خلاله المدن الترفيهية، عالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي للترحيب بالضيوف من حاملي البطاقات السنوية اعتباراً من 28 يوليو 2020 بعد قيامهم بالحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني، لتبدأ المدن الترفيهية و«كلايم أبوظبي» باستقبال جميع الزوار والعائلات بدءاً من اليوم التالي الموافق 29 يوليو، حيث سيحرص سفراء ياس للصحة والسلامة على تطبيق جميع التدابير الاحترازية لضمان سلامة زوار جزيرة ياس. وسيتم افتتاح جميع فنادق الجزيرة ابتداءً من يوم السبت الموافق 1 أغسطس.

وستوفر مبادرة برنامج «ياس للصحة والسلامة» خط اتصال مباشراً يديره فريق مجهز للرد على جميع الاستفسارات قبل زيارة الجزيرة.

واعتباراً من اليوم، فإن فريق سفراء ياس للصحة والسلامة سيتواجد عبر عدد من منصات التواصل، مثل الهاتف، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيق المحادثة الإلكترونية «واتسآب» والبريد الإلكتروني، وذلك للإجابة على أسئلة الضيوف حول تدابير الصحة والسلامة المعمول بها في وجهات ياس الترفيهية والمعالم السياحية التي أعيد افتتاحها، وسيكون السفراء أيضاً متواجدين للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بمواعيد افتتاح جميع مرافق الجزيرة، وموعد إعادة افتتاح الفنادق والمعلومات العامة للزوار.

ويأتي التزام جزيرة ياس بتعزيز صحة وسلامة الزوار من خلال برنامج «ياس للصحة والسلامة» في أعقاب اتخاذ تدابير السلامة بما يتماشى مع التوجيهات الحكومية وأفضل الممارسات والمعايير العالمية، والتي تتضمن:

- تشمل تدابير السلامة، ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً من قبل الضيوف في جميع المدن الترفيهية، بما في ذلك حاملو البطاقات السنوية وذلك بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية البالغة 30%.

- توفير الماسحات الحرارية، ووضع علامات للتوعية بالمسافة الآمنة التي يجب على الزوار اتباعها في جميع الألعاب ومنافذ البيع، إلى جانب تعديل حجم السعة المسموح بها لركوب الألعاب ودخول المطاعم والمتاجر، لضمان حصول الضيوف على تجربة آمنة وممتعة عبر جميع مرافق جزيرة ياس.

- عند حجز التذاكر عبر الإنترنت، سيتلقى الزوار رسالة عبر البريد الإلكتروني توضح التفاصيل الخاصة بتدابير الصحة والسلامة، ما يتيح لهم اتخاذ الاحتياطات مسبقاً، ودعت جزيرة ياس الزوار لتحميل التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالمدن الترفيهية التي يخططون لزيارتها واستخدام حلول الدفع الإلكتروني عند زيارتهم.

وتضع جزيرة ياس صحة وسلامة الزوار على رأس أولوياتها، حيث اتخذت الجزيرة مجموعة متعددة من الإجراءات الاحترازية لضمان الشعور بالأمان في المدن الترفيهية والمرافق السياحية، والفنادق الموجودة في الجزيرة أيضاً.

وضاعفت جزيرة ياس من فرق التنظيف، وخفضت السعة في جميع الوجهات والمرافق، ورفعت وتيرة التعقيم في الأماكن التي تخضع للمس والمناطق المزدحمة، وحددت نقاط دخول وخروج واضحة ومنفصلة. كما تم تطبيق معايير المسافة الآمنة بين الأفراد، وإلزام جميع الزوار بارتداء الكمامات في جميع الأوقات، وفي حال عدم الامتثال لهذه التعليمات فإن المخالفين سيتم منعهم من الدخول إلى المرافق والوجهات الترفيهية.

وسيرتدي الموظفون الكمامات في جميع الأوقات، إلى جانب خضوعهم لاختبار الكشف عن فيروس كورونا، وفحص درجة حرارتهم بانتظام. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تجربة خدمة العملاء الافتراضية في ياس مول تلبي جميع احتياجات الزوار من خلال الأجهزة اللوحية اللاتلامسية مع التشجيع على استخدام حلول الدفع الإلكترونية.

وأكدت جزيرة ياس أن جميع هذه الإجراءات سيتم تطبيقها لضمان حصول الزوار على تجربة آمنة وممتعة عبر جميع الوجهات الترفيهية والسياحية في جزيرة ياس.

ويمكن التواصل مع سفراء ياس للصحة والسلامة من خلال الهاتف المخصص لخدمة الاستقبال على الرقم (600511115) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، ومنصات التواصل الاجتماعي على فيسبوك، وتويتر، وإنستجرام.

وكجزء من التزامها بتوفير أفضل التجارب الترفيهية الآمنة، وتماشياً مع الإجراءات المعتمدة للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والضيوف على حد سواء، سيتواصل إغلاق ياس ووتروورلد في الوقت الحالي، حيث ستستمر مدينة الألعاب المائية بالعمل مع الجهات المختصة للإعداد لإعادة الافتتاح.