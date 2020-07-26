العراق: إنجاز 80% من أعمال الربط الكهربائي الخليجي

وذكرت وسائل إعلام عراقية أنه تم تكليف إحدى الشركات الإيطالية بدراسة جدوى مشروع الربط مع السعودية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد العبادي، إن "موضوع الربط الكهربائي العراقي الخليجي، يضم جملة من الالتزامات على الجانبين، لا سيما أن المشروع يمتد لمسافة تقارب 300 كيلومتر، 80 كيلومترا منها داخل العراق، والباقي داخل اراضي الكويت".

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وأوضح أن "العراق أنجز 80 بالمئة من المشروع المتضمن مد خطين وبناء محطة ثانوية".

وأضاف "الملاكات نجحت بإنجاز خط ( الفاو- أبو فلوس) القديم وبناء محطة الفاو الثانوية 400 كي في، وانجزت60 بالمئة من الخط الثاني (الفاو - أبو فلوس) الجديد"، مشيرا إلى أن "أعمال الربط الكهربائي من قبل الجانب الخليجي توقفت في المدة الماضية بسبب جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية وتدني أسعار النفط، إذ كان من المتوقع دخول 500 ميغا واط كمرحلة أولى لمحافظة البصرة من خلال المشروع في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي".

وأكد "عقد سلسلة اجتماعات بين الجانبين برعاية حكومية لمعاودة العمل بالمشروع الحيوي"، لافتا إلى أن "إنجاز المشروع يتطلب (12-14) شهرا فيما لو بدأ العمل حالياً ليتسنى بعدها تجهيز محافظة البصرة بـ 500 ميغا واط"، موضحا أن "المشروع يتضمن مراحل عدة وصولا لتحقيق هدفه وهو أن يكون العراق بلدا ممررا للطاقة ما سيتيح للشبكة الوطنية المرونة والموثوقية إضافة إلى إسهامه بتحقيق مردودات اقتصادية وإمكانية الفائدة من الطاقة المتاحة عند حاجة العراق اليها".

وكشف الناطق باسم الكهرباء عن "وجود اتفاقية للعراق مع السعودية للربط الكهربائي الثنائي"، مشيرا إلى أنها "قيد الدراسة والتخطيط الفني، إذ كلفت إحدى الشركات الإيطالية بدراسة الجدوى الاقتصادية الغنية للمشروع".