رقصة الموت الأفريقية تظهر في لبنان... فيديو

وأظهر الفيديو المتداول أشخاصا قاموا بإدخال تابوت إلى الملهى الليلي وسط أجواء راقصة حيث حمل التابوت 4 أفراد يرقصون ما يعرف في أفريقيا بـ"رقصة الموت" التي باتت مشاركة مقاطعها أمراً رائجاً على مواقع التواصل الاجتماعي في العالم.

وتعود نشأة هذه الطقوس التي كانت مقتصرة في وقت سابق على زعماء القساوسة والعسكر، إلى أقلية غانية ورثتها عن معتقدات إثيوبيين هاجروا ما بين القرنين الـ15 و18، إلا أنّ مؤرخين آخرين جادلوا بأنها تعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي فقط.