متظاهرون يقطعون طرقا رئيسية جنوبي العراق... فيديو وصور

وقطع العشرات من المحتجين الطرق الرئيسية، اليوم الأحد، في مدينة الناصرية وقضائي سوق الشيوخ وسيد دخيل بذي قار.
وتجددت المظاهرات، يوم الأحد الماضي، في عدة محافظات جنوبي العراق، حيث اقتحم محتجون غاضبون محطة لتوليد الكهرباء في محافظة ميسان لتردي الخدمات.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، هدد متظاهرون في محافظة الديوانية بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بإقالة مدير كهرباء الديوانية وتحسين خدمة الكهرباء لاسيما بالتزامن مع ارتفاع درجات الحراراة.
وكانت العديد من مناطق ومحافظات العراق قد شهدت تظاهرات كبيرة، لا سيما المحافظات الجنوبية، بسبب الانخفاض في مستوى تقديم الخدمات للمواطنين ومنها الطاقة الكهربائية.
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