ونشرت قناة "LBCI" اللبنانية مقطع فيديو على صفحتها على موقع "يوتيوب" يظهر لحظات قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق القنابل نحو المنطقة اللبنانية. وتخلل ذلك تحليق لطائرة استطلاع وللطيران الإسرائيلي في أجواء الجنوب اللبناني. وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، لبنان وسوريا، بأنهما يتحملان المسؤولية المباشرة لأي هجوم يصدر من أراضيهما. ويأتي هذا التحذير في ظل التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد مقتل عنصر من حزب الله، الأسبوع الماضي، حيث سبق أن نعى الحزب اللبناني أحد مقاتليه، ويدعى علي كامل محسن، والذي قتل في الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يطلق عددا من القذائف الدخانية نحو بلدة لبنانية... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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