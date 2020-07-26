القوات العراقية تعثر على مخبأ للمواد المتفجرة والأحزمة الناسفة... صور

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية: "وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من الفوج الثالث لواء مغاوير قيادة عمليات ديالى ومفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الثاني من اللواء أعلاه ومفارز من الحشد الشعبي من العثور على مخبأ يضم موادا تدخل في صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة في خانقين بمحافظة ديالى".

وأضاف البيان "وتم ضبط بداخله جلكان معبأ بمادة "السي فور" معد للتفجير، وأسلاك كوارتز مختلفة وهاتف نقال يستخدم للتفجير ومساطر ضاغطة وأسلاك وأربع نضائد، حيث قامت مفارز هندسة الحشد الشعبي بتفجير المواد تحت السيطرة".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.