بيان من العمليات المشتركة حول "أبطال العراق"

وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير كامل الشمري، في بيان نشرته وسائل إعلام عراقية، إن "عمليات أبطال العراق المرحلة الرابعة انطلقت بتاريخ 11 يوليو/تموز 2020 في محافظة ديالى، وقد امتازت في التكتيك عن المراحل السابقة ولخصوصية مسرح العمليات في ديالى، تم تنفيد العمليات بمراحل".
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ثانيا: المرحلة الثانية من 15 ولغاية 23 يوليو/تموز ونفذت العملية التي تضمنت إعادة الانفتاح لقطعات قيادة عمليات ديالى، بما يضمن وحدة القيادة والسيطرة وتحديد المسؤوليات وسد الثغرات في جميع قواطع العمليات رافقها اجراءات لإعادة القرى المهجرة والعوائل النازحة، فضلا عن إعادة لتقييم المناطق مِن قبل الاجهزة الامنية والاستخبارية.
ثالثا: المرحلة الثالثة حيث شرعت، اليوم الأحد 26 يوليو/تموز 2020 القطعات في تنفيذ العمليات بمحافظة ديالى مِن خلال ثلاثة محاور.
المحور الأول للجيش العراقي ممثلا باللواء الالي السابع والثلاثين وقطعات مِن قيادة عمليات ديالى.
المحور الثاني: قيادة شرطة ديالى بعد تعزيزها بقطعات مِن الشرطة الاتحادية والرد السريع.
المحور الثالث: قوات الحشد الشعبي.
وتابع "هذه المرحلة تستهدف ملاحقة الخلايا الإرهابية وخلق أجواء آمنة لعودة العوائل النازحة في مناطق (المخيسة ، توكل ، حوض ديالى ، جنوب خانقين ، زور ام الحنطة، العبارة)".
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