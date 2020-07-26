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سوريا... انفجار دراجة مفخخة في مدينة رأس العين يسقط قتلى وجرحى

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وذكرت وكالة "سانا" السورية أن الانفجار وقع في المدينة التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية.

© Sputnik . ATTIA AL-ATTIA

وذكر مراسل الوكالة في الحسكة، نقلا عن مصادر محلية، أن دراجة نارية كانت مركونة في سوق لبيع الخضار انفجرت، صباح اليوم، ما تسبب في مقتل عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح بعضها بليغة ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

وانفجرت يوم الخميس الماضي سيارة مفخخة من نوع انتر عند دوار الجوزة في مدينة رأس العين، ما تسبب مقتل 5 مدنيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة إضافة إلى وقوع أضرار مادية في الممتلكات".

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