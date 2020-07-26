سوريا... انفجار دراجة مفخخة في مدينة رأس العين يسقط قتلى وجرحى

وذكرت وكالة "سانا" السورية أن الانفجار وقع في المدينة التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية.
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
وانفجرت يوم الخميس الماضي سيارة مفخخة من نوع انتر عند دوار الجوزة في مدينة رأس العين، ما تسبب مقتل 5 مدنيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة إضافة إلى وقوع أضرار مادية في الممتلكات".
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