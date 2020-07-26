"سهريات الحمامات".. تونس تتحدى كورونا

الحمامات(تونس)/ألفة الغربي/الخليج 365

افتتحت بالمركز الثقافي الدولي بمدينة الحمامات (شرق)، فعالية "سهريات الحمامات" التي تمتد حتى 22 أغسطس/ آب القادم.

وانطلقت الفعالية، السبت، بحضور رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، عوضا عن "مهرجان الحمامات الدولي"، الذي أُلغي العام الحالي ضمن الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا.

السهرة الافتتاحية، ابتدأتها الأوركسترا السمفوني التونسي احتفالا بالذكرى الـ 63 لعيد الجمهورية، الموافق 25 يوليو/ تموز من كل عام.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني، تلته كلمة لمدير عام المركز الثقافي الدولي لسعد سعيد، قال فيها إن "هذه الفعالية تعتبر مساحة فسيحة للتعبير الراقي والمتنوع من خلال برنامج ما كان من الممكن إعداده في الظروف الصحية الراهنة لولا دعم وزيرة الثقافة شيراز العتيري".

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وعقب كلمة سعيد، قدمت معزوفة بعنوان "الدنيا تزهى بالفن" بقيادة المايسترو محمد بوسلامة، تلتها قطعة موسيقية لمسرح الأوبرا.

وخصص الجزء الأول من السهرة، للمعزوفات الكلاسيكية فيما جاء الجزء الثاني للموسيقى التونسية والعربية، بحضور عازفي الفرقة الوطنية للموسيقى حسب ما جاء في كلمة مقتضبة للمايسترو محمد بوسلامة.

ورافقت السهرة الافتتاحية لـ"سهريات الحمامات" الالتزام بالبروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا عبر تعقيم كامل للمسرح قبل وصول الجمهور والذي تم تخفيض أعداده، ومراعات مسافة السلامة و التباعد بين الأشخاص، وارتداء الجمهور للكمامات.

يذكر أن فعالية "سهريات الحمامات " تضم 29 عرضا موزعة على 26 سهرة، وهي عروض متنوعة بين الموسيقى والمسرح والكوريغرافيا والسينما، وسيحيي سهرة حفل الختام الفنان لطفي بوشناق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.