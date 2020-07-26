الجيش الإسرائيلي يعتقل نائبا فلسطينيا سابقا

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365-

اعتقل الجيش الإسرائيلي، نائبَين فلسطينيَين سابقَين، الأحد، بعد مداهمة منزلهما في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يُفرج لاحقا عن أحدهما.

وأفاد شهود عيان لوكالة الخليج 365، أن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت منزلي النائبَين السابقَين حاتم قفيشة، ونايف الرجوب، واعتقلتهما.

ولاحقا، أفرج الجيش عن قفيشة بعد احتجازه لعدة ساعات.

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ويعد قفيشة والرجوب، من قادة حركة حماس في الضفة الغربية، وسبق أن اعتقلا عدة مرات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعتقَل الخميس الماضي، النائب السابق نزار رمضان؛ واحتجز لعدة ساعات الوزير السابق عيسى الجعبري، وكلاهما من قادة حركة حماس.

ويشن الجيش الإسرائيلي حملات اعتقالات يومية بالضفة الغربية، تطال ناشطين ومسؤولين فلسطينيين، بدعوى مقاومتهم للاحتلال.

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