إسرائيل تطلق قذائف دخانية على موقع عسكري جنوبي لبنان

بيروت / حسن درويش / الخليج 365

أطلق الجيش الإسرائيلي، الأحد، قذائف دخانية، قرب موقع عسكري لبناني، في مرتفعات بلدة "كفر شوبا" المحتلة الواقعة في منطقة العرقوب، من قضاء حاصبيا جنوبي البلاد.

وبحسب مراسل وكالة الخليج 365، أصابت القذائف الساتر الغربي لموقع "رويسات العلم" العسكري التابع للجيش اللبناني، ضمن البلدة المحتلة.

وترافق ذلك، مع تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي، وطائرة استطلاع فوق المنطقة الجنوبية.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعقيبا فوريا على الحادث.

ومساء السبت، أعلن الجيش اللبناني، تعرض أجواء بلاده في اليومين الماضيين، لـ29 خرقاً جوياً من الجانب الإسرائيلي.

Advertisements

وتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، خلال الأشهر الماضية، إثر تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية من الطرفين، فيما دعت الأمم المتحدة، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

ويسيطر "حزب الله" اللبناني على منطقة جنوب لبنان، المحاذية للحدود مع إسرائيل.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، ومن ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بـ"الخط الأزرق" على الحدود بينهما، لتأكيد الانسحاب، لكن الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق.

وتنتشر قوات "اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة جنوب لبنان منذ عام 1978، ومن أبرز مهامها "استعادة الاستقرار والأمن ومراقبة وقف الأعمال العدائية بالمنطقة". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.