فيفا يدعو الاتحادات العربية للمشاركة بكأس العرب قطر 2021

إسطنبول / مثنى الأحمد / الخليج 365



وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السبت، خطابًا رسميًا للاتحادات العربية الـ22، دعاها من خلاله للمشاركة في بطولة كأس العرب في قطر 2021.



ويُعد هذا الخطاب دعوة رسمية لاتحادات المنتخبات العربية، من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، للمشاركة في البطولة المقرر إقامتها العام القادم 2021، وذلك قبل سنة من الحدث العالمي الأكبر، المتمثل بمونديال قطر 2022.



وقال إنفانتينو في كتاب الدعوة: "يسعدني جدًا أن أتشرف شخصيًا بدعوة منتخبكم الوطني للمشاركة في بطولة كأس العرب 2021 والتي ستجري في قطر. سيكون لهذا الحدث الخاص والمميز أثر بارز في كرة القدم التنافسية على أعلى المستويات في المنطقة".



Advertisements

وأضاف: "يرغب فيفا مع البلد المضيف قطر في اغتنام هذه الفرصة لاستعراض أفضل ما في كرة القدم العربية، مع ضمان الجودة العالية لمعايير تنظيم الأحداث والضيافة في ظل استعداد المنطقة لاستضافة أكبر حدث في العالم سنة 2022".

وكان "فيفا" بالمشاركة مع الاتحاد القطري لكرة القدم، قد أعلن عن تنظيم بطولة للمنتخبات العربية في الدوحة أواخر العام المقبل، على الملاعب المخصصة لمنافسات بطولة كأس العالم.



وستقام منافسات البطولة العربية خلال الفترة من 1 إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر 2021، ومن المقرر أن يشارك فيها 22 منتخبًا عربيًا من قارتي إفريقيا وآسيا.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.