وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل

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فتحت مستشفى الملك فيصل باب التقديم على وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين من حملة الدبلوم وشهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة فأعلى ، وذلك للعمل بمدينة الرياض .
وأوضحت إدارة المستشفى المسميات المطلوبة وهي : مساعد مشرف خدمات النظافة ، مساعد رئيس تمريض ، أخصائي مختبر ، فني مختبر ، فيزيائي طبي أول ، مشرف نظافة ، مشغل محطة أول ، فني غسيل وإزالة البقع ، عامل كوى، غسال.
وحول موعد التقديم ، أبانت انه متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 7 أغسطس المقبل ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــا.
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