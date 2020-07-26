وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل

فتحت مستشفى الملك فيصل باب التقديم على وظائف شاغرة للمواطنين والمقيمين من حملة الدبلوم وشهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة فأعلى ، وذلك للعمل بمدينة الرياض .

وأوضحت إدارة المستشفى المسميات المطلوبة وهي : مساعد مشرف خدمات النظافة ، مساعد رئيس تمريض ، أخصائي مختبر ، فني مختبر ، فيزيائي طبي أول ، مشرف نظافة ، مشغل محطة أول ، فني غسيل وإزالة البقع ، عامل كوى، غسال.

وحول موعد التقديم ، أبانت انه متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 7 أغسطس المقبل ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــا.