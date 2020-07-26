الصحة : العزل المنزلي يبدأ مع ظهور الأعراض وليس نتائج الفحص

جددت وزارة الصحة، التحذير من خطورة عدم الالتزام بالعزل المنزلي خلال انتظار نتائج الفحص؛ كون ذلك يزيد من فرص نقل العدوى للآخرين. وشددت على أن العزل المنزلي يبدأ فوراً مع ظهور الأعراض، وليس بعد خروج النتيجة الإيجابية.

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