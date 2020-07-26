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شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ميدانية لـ«هيئة الرياض» على الأسواق والأماكن العامة خلال إجازة عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
سيرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض دوريات ميدانية وتوعوية، على الأسواق والأماكن العامة لتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك ضمن الجهود المبذولة للتوعية والتوجيه بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد جائحة كورونا.
كما قام فضيلة رئيس هيئة الرياض الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله القرني، بجولات ميدانية على المراكز الإشرافية للإشراف على تنفيذ الخطة الميدانية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى.
وأشار فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالدبن عبدالله العسيري، إلى أن هذه الجولات الميدانية والتوعوية بفرع الرياض تأتي إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتطبيقاً لخطة الرئاسة العامة بتفعيل عمل الهيئات والمراكز الإشرافية مع أخذ كافة التدابير الوقائية من قبل منسوبي الهيئة حماية لأنفسهم وللمجتمع.
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