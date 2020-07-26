تسريب يكشف تاريخ إصدار هاتف "آيفون 12"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف أحد حسابات موقع تويتر المتخصصة في نشر تسريبات شركة آبل عن موعد الإعلان عن الجيل القادم من هواتف آيفون، آيفون 12، بالإضافة إلى منتجات أخرى سيُعلن عنها خلال الحدث ذاته.



وذكر حساب iHacktu Pro أن آبل تعتزم عقد حدث Apple Special Events في 8 سبتمبر المقبل عبر الإنترنت، مضيفاً أن الحدث سيشهد الإعلان عن منتجات جديدة من هواتف آيفون، وساعة آبل الذكية، ومنصة الشحن اللاسلكي (أير باور) AirPower، وحواسيب آيباد اللوحية.

كما تعتزم الشركة، بحسب الحساب، الإعلان في موعد لاحق هو 27 أكتوبر القادم عن إصدار جديد من حواسيب آيباد برو اللوحية، وحواسيب ماك بوك، وماك برو محمولة جديدة مع المعالج (آبل سيليكون) Apple Silicon الذي تستغني الشركة به عن معالجات شركة إنتل، بالإضافة إلى مشروع النظارة (آبل غلاس) Apple Glass.

Advertisements

ومع أنه ليس هناك تأكيد رسمي من آبل، إلا أن التواريخ المذكورة في التسريب تتماشى مع ما حدث العام الماضي، إذ أعلنت الشركة عن هواتف آيفون 11 في 10 سبتمبر الماضي الذي كان يوم الثلاثاء، وسيوافق 8 سبتمبر 2020 يوم الثلاثاء أيضاً، وفقاً لموقع "العربية".

إنتاج هواتف آيفون 11

يُشار إلى أن التسريب الجديد يأتي بالتزامن مع بدء شركة فكسكون Foxconn التي تتعاقد معها شركة آبل بإنتاج هواتف آيفون 11 في مصنعها القريب من مدينة تشيناي الهندية، وفق ما أفاد موقع "تك كرنش" TechCrunch عن مصدر مطلع.

وذكر الموقع أنه قد تم بالفعل شحن مجموعة صغيرة من هواتف آيفون 11 المصنعة محلياً إلى متاجر البيع بالتجزئة، لكن عائد الإنتاج محدود حالياً، بحسب ما قال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لخصوصية الأمر. ولفت أيضاً إلى أنه لدى شركة آبل عامة طموحات لزيادة جهودها في الإنتاج المحلي في الهند.

إلى ذلك يُعتقد أن الإنتاج المحلي لهواتف آيفون 11 الحالية يوضح التزام آبل الإضافي تجاه الهند التي تعد السوق الثانية، من حيث الكبر، للهواتف الذكية في العالم، حيث تستكشف طرقاً لتقليل اعتمادها على الصين، التي تنتج الغالبية العظمى من هواتف آيفون في الوقت الراهن.