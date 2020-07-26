شكرا لقرائتكم خبر عن دانة غاز تعين مستشاراً مالياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” أعلنت شركة دانة غاز «الشركة»، عن تعيين هوليهان لوكي مستشاراً مالياً للشركة فيما يتعلق بصكوكها (صكوك دلتا النيل). وتبلغ القيمة الكلية لهذه الصكوك 379.6 مليون دولار وتستحق السداد في 31 أكتوبر 2020.

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