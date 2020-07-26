

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعد الصندوق دراسة حول «العلاقة بين النمو الاقتصادي والادخار في المنطقة العربية»، تطرقت إلى أهمية الروابط المتبادلة بين هذين المتغيرين أخذاً في الاعتبار النمو الاقتصادي المرتفع المسجل خلال سنوات سابقة بسبب العائدات النفطية وتطور قطاع الخدمات في بعض الدول العربية.

كشفت نتائج الدراسة عن وجود روابط متبادلة موجبة وغير متماثلة بين النمو الاقتصادي والادخار، حيث إن استجابة الادخار للنمو الاقتصادي تتعدى استجابة النمو الاقتصادي للادخار. قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لصانعي السياسات في الدول العربية.

التوصيات

من بين هذه التوصيات، العمل على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي والادخار أخذاً بالاعتبار خصائص كل اقتصاد. من المهم أن تخلق السلطات مناخاً اقتصادياً ملائماً، وتخصص المزيد من الموارد للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ولرأس المال البشري، وللتقنيات الحديثة، وللشركات الناشئة. تبرز الدراسة كذلك أهمية تطوير أسواق رأس المال بالعملات المحلية التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من خلال تعبئة المدخرات اللازمة لتمويل المشاريع الاستثمارية، وتنويع اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط بشكل فعّال للحد من تداعيات التقلبات المرتفعة لأسعار النفط.