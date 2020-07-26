«التحالف الدولي» يسلم قاعدة «بسماية» إلى القوات العراقية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

سلّم «التحالف الدولي»، أمس السبت، موقعه في قاعدة بسماية جنوبي العاصمة بغداد، إلى القوات الأمنية العراقية، غداة سقوط صواريخ على القاعدة دون إصابات، وأكد مصدر في التحالف أنه لا علاقة لانسحاب القوات الإسبانية من القاعدة بقصفها.

Advertisements

وقال التحالف في بيان، إنه جرت أمس السبت، مراسم تسليم الموقع الذي يشغله التحالف الدولي ضمن قاعدة بسماية من قوة المھام المشتركة- عملية العزم الصلب إلى قوات الأمن العراقية.

وأضاف، أنه بفضل النجاحات التي حققتها قوات الأمن العراقية في الحملة ضد «داعش»، يعمل التحالف على إعادة تمركز مواقعه داخل العراق، لقد تم التخطيط لهذه التحركات العسكرية منذ مدة طويلة بالتنسيق مع حكومة العراق.

ويوم الجمعة، أعلنت خلية الإعلام الأمني سقوط 4 صواريخ «كاتيوشا» على معسكر بسماية الذي تتواجد فيه القوات الإسبانية.