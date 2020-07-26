شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقي يحكم سيطرته على 14 منفذاً برياً وبحرياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”
أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس السبت، عن إخضاع عشرة منافذ برية وأربعة بحرية إلى حماية أمنية كاملة من قبل قطعات الجيش العراقي.
وقالت القيادة في بيان: إنه «بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة (مصطفى الكاظمي) لمسك المنافذ الحدودية كافة، وإنفاذ القانون فيها ومكافحة التجاوزات وظواهر الفساد وإهدار المال العام، شرعت قيادة العمليات المشتركة بتخصيص قوات أمنية لجميع المنافذ، ويكون حجم القوة المخصصة حسب طبيعة كل منفذ، حيث تم تحديد مسؤولية الحماية للمنافذ كافة على قطعات الجيش العراقي».
وأضافت القيادة أن «المنافذ البحرية (أم قصر الشمالي، أم قصر الجنوبي، أم قصر الأوسط، خور الزبير) والمنافذ البرية (الشلامجة، بدرة، المنذرية، سفوان، القائم، طريبيل، الشيب، زرباطية، أبو فلوس، عرعر)»، مبينة: «وبهذا أصبحت عشرة منافذ برية، وأربعة بحرية بحماية كاملة للمنفذ والحرم الجمركي».
وأشارت القيادة إلى أن «هذه القوات مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة أي حالة تجاوز ومن أي جهة كانت».
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