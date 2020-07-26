شكرا لقرائتكم خبر عن قصف «إسرائيلي» على أهداف سورية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «إسرائيل» أن مروحياتها الحربية قصفت أهدافاً عسكرية في جنوب سوريا، رداً على إطلاق نار من داخل الأراضي السورية أول أمس الجمعة.

وكان جيش الحرب أعلن أن «ذخائر» أطلقت يوم الجمعة من الجانب السوري للسياج الأمني باتجاه مواقع «إسرائيلية» على مرتفعات الجولان السورية المحتلة. وأشار إلى أن سيارات ومبنى مدنياً تضررت .

وفي بيان، مساء الجمعة، قال الجيش إن «مروحيات حربية أغارت على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا. وأضاف «خلال الغارات تم استهداف عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات تقع في المواقع السورية».

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري أن «الحوامات المعادية استهدفت بصواريخ م/د (مضادة للدروع) ثلاث نقاط على الحد الأمامي على اتجاه القنيطرة».

وأوضحت أن القصف الذي وقع الحادية عشرة ليلاً «أدى إلى إصابة عنصرين بجروح طفيفة وبعض الحرائق في الأحراج».

ولم تتهم «إسرائيل» القوات السورية مباشرة بالهجوم ، لكنها قالت إنها تعتبر دمشق مسؤولة عن الحادث.

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وكانت «إسرائيل» أعلنت في اليومين الماضيين تعزيز وجودها العسكري على الحدود رداً على تهديد متزايد من حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، والذي يتمتع بوجود قوي في سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن خمسة مقاتلين موالين لإيران قتلوا الاثنين في ضربة «إسرائيلية» في جنوب دمشق، بينما تحدث حزب الله من جهته عن مقتل أحد عناصره في هذا القصف.

وأعلن الجيش «الإسرائيلي» الخميس عن تعزيز أولي لقواته عند الحدود الشمالية (مع لبنان)، حيث أفادت وسائل إعلام بأن الخطوة جاءت رداً على تهديدات لحزب الله بالانتقام. وأعلن الجمعة عن تعزيز إضافي لهذه القوات عند الحدود. وقال الجيش في بيان إنه «رفع حالة تأهبه ضد أعمال مختلفة محتملة للعدو».

وأوضح البيان، من دون أن يشير إلى حزب الله، أن «الجيش الإسرائيلي يحمّل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن جميع الأعمال التي تنطلق من لبنان».

يأتي ذلك بينما قام جنرالات أمريكيون كبار بزيارة لم يعلن عنها مسبقاً إلى «إسرائيل». وأجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي محادثات مع رئيس الوزراء «الاسرائيلي» بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب في حكومته بيني جانتس ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي.

وقال جانتس في بيان إن زيارة ميلي شددت على الروابط الأمنية الوثيقة بين واشنطن و«اسرائيل»، محذراً من أن «إسرائيل مستعدة لأي سيناريو وأي تهديد». وأضاف في البيان «لا أنصح أعداءنا بأن يجربونا».

(وكالات)