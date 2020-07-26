الإمارات تحذر من "خطر كبير" يهدد العرب في المنطقة

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "لعل الخطر الأكبر على منطقتنا وسيادتنا أن يكون عنوان المرحلة هو مصطلح الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها.. ولكي لا يكون هذا قدر المنطقة فالتضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية، ولنكن بحجم التحدي".
وكان قرقاش، قد أكد في وقت سابق، أن "العالم العربي وعواصمه لا يمكن أن يكون مشاعا للتدخل الإقليمي دون حساب".
وقال قرقاش، في تغريدة عبرر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "لا يمكن أن يكون عالمنا العربي وعواصمه، مشاعا للتدخل الإقليمي دون حساب أو عقاب"، مضيفا أنه "لا بد لزمن تدخل الحشود والميليشيات والمرتزقة الانكشارية أن يولي".
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