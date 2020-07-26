"ضغط من قبل رعاة الحرب المدمرة"... قطر ترد على تصريحات وزير الإعلام اليمني

وقال مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي، عبر حسابه على "تويتر": "رغم تفهمنا للضغط الذي يمر به السيد الأرياني وزملاؤه من قبل بعض رعاة الحرب المدمرة والعبثية في اليمن لاستخدام مأساة الشعب اليمني الشقيق بالزج باسم قطر، إلا أننا ندعوهم ليتحملوا مسؤولياتهم تجاه بلدهم وإيجاد حلول لقضيتهم من داخل اليمن ممكن أن تحقق الاستقرار لأبناء شعبهم".

وأضاف الرميحي، أن "قطر تدعو الحكومة اليمنية إلى تجنب استخدامهم لتصفية حسابات خاصة لا تخدم مصالحهم بل مصالح أطراف أخرى".

وشن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، يوم الجمعه الماضي، هجوما على قطر، واتهمها بـ"إنشاء فضائيات ومواقع إلكترونية دأبت على الإساءة للحكومة اليمنية وتفكيك الجبهة الوطنية وشغل الرأي العام بأزمات جانبية وقضايا ثانوية".

كما اتهم رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، قطر، بدعم الميليشيات والعمل على نشر الفوضى في بلاده، قائلا في تصريحات نقلتها قناة "العربية": "التدخل القطري في اليمن، بات علنيا منذ المقاطعة الخليجية، وقطر كانت وراء خلق بؤر توتر في بعض المحافظات اليمنية".

من جابنها، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن استغرابها الشديد من الزج باسم دولة قطر في الحرب في اليمن، معربة عن غضبها القاطع وشجبها لما ورد على لسان رئيس الوزراء اليمني، من اتهامات باطلة حول الدعم المزعوم لجماعة "الحوثي".