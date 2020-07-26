أمطار صيفية نادرة تجتاح مدن سعودية... فيديو

وهطلت الأمطار على أجزاء من محافظة الغاط يوم الجمعة الماضي، ثم شاهدت محافظة شقراء ومركز أشيقر، أمطارا صيفية أيضا يوم أمس السبت، وفقاً لصحيفة "سبق".

كما شهدت شمال منطقة الرياض، أمطارا غزيرة جرت معها بعض الأودية الصغيرة والشعاب.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

وتتكون الأمطار الصيفية فوق الخليج العربي وبحر العرب، وتدفعها الرياح للمنطقة من الشرق للغرب، ويقول السكان أنها تعتبر حادثا نادرا قد تتسبب في أحيان كثيرة في الإضرار بثمار النخيل التي اكتمل نضجها.