شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. استمرار الأمطار فى السعودية وحار بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا اليوم الأحد، حيث من المتوقع استمرار سقوط الأمطار فى السعودية، بينما يكون صحوا فى الإمارات.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة المدينة المنورة، تبوك، قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض ، القصيم ، الشرقية ، حائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأحد صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهاراً مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

الريـاح ستكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 18 - 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً.

Advertisements

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الأحد في مملكة البحرين سيكون حارا ورطباً ويكون غائماً جزئياً احياناً.

الرياح ستكون شرقية بوجه عام من 7 الى 12 عقدة وتصل من 15 الى 20 عقدة أحيانا خلال النهار