شكرا لقرائتكم خبر عن الراى: استدعاء كل من نشر معلومات أو صور لموكب أمير الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت صحيفة الراى الكويتية أن تصوير موكب أمير الكويت قبيل مغادرته أرض المطار لن يمر مرور الكرام مؤكدة أن هناك ضابط تم تحديد هويته، لكن إجراء «الداخلية» لم يتضح بعد في حق شيخ من أبناء الأسرة الحاكمة قام بتصوير الموكب.



وأضافت الصحيفة أن البداية كانت مع انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وجروبات «الواتس اب» لموكب أمير الكويت عند وصوله المطار قُبيل المغادرة على متن طائرة طبية أمريكية وصلت الكويت خصيصاً لهذا الغرض. وبمراجعة كاميرات المطار تبيّن أن مَن قام بتصوير الموكب شخصان، ضابط في الحماية ومعه شخص من ابناء الأسرة الحاكمة.



وأكدت «الراي» أن أوامر صدرت بعودة الضابط إلى الكويت لاتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية في حقه.

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وتساءلت مصادر عن الإجراء الذي سيتخذ تجاه الشيخ الذي صوّر أيضاً، وما إذا كانت وزارة الداخلية ستطبق القانون بمسطرة واحدة على كل المخطئين والمخالفين.



وعلى صعيد متصل، نفى وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح أن تكون الصورة المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي على أنها صورة منسوبة الى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد نفى أن تكون صحيحة، مؤكداً ضرورة توخي الدقة في ما يتم تداوله أو نشره من أخبار وصور غير معتمدة من الديوان الاميري وعبر القنوات الرسمية قد تعرّض فاعلها للمساءلة القانونية.



وبدأت الأجهزة الأمنية المختصة حملة استدعاءات تشمل كل شخص نشر أو أعاد نشر صور أو مقاطع فيديو أو معلومات تتعلّق بسمو الأمير للتحقيق معهم في أسباب النشر من دون إذن ومن دون التثبّت من صحتها.



وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه تم توقيع كل مَن تمّ استدعاؤهم على تعهدات بعدم تكرار النشر، وإعداد تقارير مفصلة لرفعها إلى المسؤولين لاتخاذ قرار بالإحالة على النيابة أو الاكتفاء بالتعهد.