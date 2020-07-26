شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الإطاحة بوافد يروج لمنتجات طبية محظورة على مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية ومراقبي وزارة الصحة من الإطاحة بوافد يسوق لمنتجات طبية محظورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، نشر الإعلامي فيصل العبدالكريم مقطع فيديو على حسابه بموقع” تويتر”، كشف فيه عن كمين محكم نصبته الجهات الأمنية ومراقبي الصحة، أدى إلى القبض على الوافد الذي يتعاون مع آخرين من خارج المملكة للترويج بأرقام “واتس آب” محلية لأدوية محظورة، ومن ثم يقوم ببيعها وتوصيلها للزبائن.

وأوضح أحد أفراد إدارة الالتزام بوزارة الصحة فايز العتيبي، أنه سيتم تحويل المُتهم إلى النيابة العامة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات الإلكترونية المُضللة؛ بسبب ترويجها لأدوية قد تسبب أعراضاً جانبية.