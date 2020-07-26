شكرا لقرائتكم خبر عن متى يتم تعليق الاشتراك في نظام التأمينات؟.. «المؤسسة» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، السبب وراء تعليق مشترك في نظام التأمينات.

وأكدت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه يتم تعليق الاشتراك في نظام التأمينات خلال فترة الدعم، وسيتم إعادة التسجيل بعد انتهاء فترة الدعم.

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وكانت المؤسسة العامة للتأمينات قد أعلنت أنه سيتم صرف معاش شهر أغسطس للمتقاعدين وساند يوم الخميس المقبل.