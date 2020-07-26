شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح الإجراء المتبع عند إرفاق المستفيد لـ«كشف حساب بنكي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج “حساب المواطن” الإجراء المتبع حال قدم المستفيد من دعم البرنامج اعتراض، وطلب منه إرفاق كشف حساب.

وأكد “حساب المواطن” في رده على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” أنه في حال كانت الدفعة “مدفوعة” الرجاء مراجعة البنك، والتأكد أنه لم يتم الإيداع.

وأضاف أنه يلزم توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي من أيقونة “الدفعات المالية “دفعة لم تستلم”، وإرفاق كشف الحساب في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صرف الدفعة.

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وكان برنامج حساب المواطن، أكد أنه يمكن للمستفيد متابعة الاعتراض على مبلغ الدعم من خلال قائمة الدفعات المالية في برنامج حساب المواطن على النحو التالي:-

–الدفعات

–ملخص الدفعات

–الاعتراضات المالية السابقة

وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أنه يمكن للمستفيد من خلال الاعتراضات المالية السابقة معرفة: “نوع الاعتراض، وحالة الاعتراض، وسبب رفض الاعتراض، ورفع المرفقات”.