شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مطار جدة يكشف عن أعداد الرحلات الداخلية لنقل الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة عصام فؤاد نور، أعداد الرحلات الداخلية التي استقبلها المطار لنقل حجاج الداخل في موسم حج استثنائي هذا العام.

ووفقاً لـ”عكاظ” أكد “نور” قدوم أكثر من 15 رحلة من المحطات الداخلية لنقل حجاج الداخل عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وبعد ذلك يتم نقلهم إلى المشاعر المقدسة.

وبين مدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي، أنه تم تخصيص فريق عمل متكامل من إدارة المطار وبمساندة الإدارات الأمنية ووزارتي الحج والصحة لمتابعة وتقديم الخدمات لحجاج الداخل من لحظة قدومهم إلى المطار وحتى مغادرتهم بالحافلات إلى مكة المكرمة.

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